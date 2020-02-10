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Дебур: когда стал тренером «Вегаса», не знал, что Карлссон сломал палец

Дебур: когда стал тренером «Вегаса», не знал, что Карлссон сломал палец
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением о восстанавливающемся после травмы форварде Вильяме Карлссоне.

«Я не знал, что Карлссон сломал палец, когда стал тренером. Думал об игровых сочетаниях, анализировал календарь. Нам предстояло провести семь матчей в гостях, и я готовился к этим матчам. Считаю, что команда очень хорошо справилась с такой ситуацией. Ребята увидели и шанс для себя. В частности Чендлер Стивенсон. Он прибавил и здорово играл. Но мы рады, что Вильям возвращается. Мне нравится, как он играет, хотя здесь мне сказали, что я должен увидеть его в деле, чтобы в полной мере оценить, что он значит для команды. Так что я с нетерпением жду, когда он сможет играть», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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