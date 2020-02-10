Педан: поражение от «Авангарда» в плей-офф осталось в прошлом году, мы – живём в настоящем

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал о состоянии после травмы и поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Авангардом».

«Всё нормально, отлично себя чувствую. Прошло пару месяцев, соскучился по хоккею, поэтому завтра будет интересно. Ещё не подтвердили моё участие в завтрашней игре, но думаю, что буду играть.

«Авангард» — хорошая, быстрая команда, играет по плану тренера. Это принципиальный матч, потому что мы боремся за первое место.

Для нас – без разницы то, что против нас может сыграть Эмиль Гарипов: у всех топ-клубов хорошие вратари, поэтому неважно, какая фамилия – все вратари достойны играть.

Поражение в плей-офф от «Авангарда» осталось в прошлом году. А мы живём в настоящем: это новый сезон, будет новая игра.

Самое важное в предстоящей игре — забрать два очка. Их можно добыть за счёт правильной позиционной игры, стабильной обороны и реализации своих моментов. В матчах с такими командами открытого хоккея не бывает, будет пара моментов, которые надо реализовать. Игра в неравных составах также будет ключевым фактором", — передаёт слова хоккеиста официальный сайт казанского клуба.