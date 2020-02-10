Педан: поражение от «Авангарда» в плей-офф осталось в прошлом году, мы – живём в настоящем

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал о состоянии после травмы и поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Авангардом».
«Всё нормально, отлично себя чувствую. Прошло пару месяцев, соскучился по хоккею, поэтому завтра будет интересно. Ещё не подтвердили моё участие в завтрашней игре, но думаю, что буду играть.
«Авангард» — хорошая, быстрая команда, играет по плану тренера. Это принципиальный матч, потому что мы боремся за первое место.
Для нас – без разницы то, что против нас может сыграть Эмиль Гарипов: у всех топ-клубов хорошие вратари, поэтому неважно, какая фамилия – все вратари достойны играть.
Поражение в плей-офф от «Авангарда» осталось в прошлом году. А мы живём в настоящем: это новый сезон, будет новая игра.
Самое важное в предстоящей игре — забрать два очка. Их можно добыть за счёт правильной позиционной игры, стабильной обороны и реализации своих моментов. В матчах с такими командами открытого хоккея не бывает, будет пара моментов, которые надо реализовать. Игра в неравных составах также будет ключевым фактором", — передаёт слова хоккеиста официальный сайт казанского клуба.
- 10 февраля 2020
-
17:25
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
15:42
-
15:21
-
14:59
-
14:40
-
14:20
-
14:15
-
13:50
-
13:09
-
12:37
-
12:23
-
11:51
-
11:44
-
11:07
-
10:40
-
10:23
-
10:00
-
09:59
-
09:40
-
09:05
-
08:59
-
08:36
-
08:30
-
08:08
-
07:45
-
06:36
-
06:23
-
06:10
-
05:57
-
04:46
-
01:36
-
00:20