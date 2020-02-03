Восток КХЛ – отдушина для болельщика. На Западе давно нет никакой интриги

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ



Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к концу, а значит, можно начинать подводить итоги. Мы увидели много упорных матчей, красивых комбинаций, эффектных драк и заброшенных шайб. Случались и откровенно слабые встречи, но их, к счастью, было немного.

В поддержку КХЛ и уровня лиги выступил даже североамериканский специалист Майк Кинэн, хорошо нам знакомый по работе в магнитогорском «Металлурге» и «Куньлуне».



«Все эти мрачные истории бывших игроков про КХЛ — это не совсем честно. Когда я начинал тренировать в КХЛ в 2013 году, то в лиге всё было на высшем уровне. Лучшие отели, лучшие самолёты, великолепное питание, экипировка, сервис, бизнес-аспекты — всё было на сто процентов относительно стандартов НХЛ. Возможно, что есть фактор недопонимания, но такой страшный образ КХЛ, как его рисуют некоторые бывшие игроки, — это абсолютная ложь», — отметил Кинэн.



Определённые плоды приносит и двухбалльная система подсчёта очков. Плотность в таблице стала выше, но интрига сохранилась далеко не везде. Если сравнивать конференции КХЛ, то наблюдать за играми на Востоке гораздо интереснее.

«Авангард» — «Магнитка» — в первом раунде плей-офф? Турнирные расклады КХЛ «Барыс» официально в восьмёрке сильнейших, а Рига снова осталась за бортом.

Судите сами: в Восточной конференции по-прежнему нет ни одной команды, которая бы потеряла теоретические шансы на плей-офф. Старается и бьётся «Трактор», не сдаются дальневосточные клубы, и за места с пятого по восьмое разгорелась нешуточная борьба.



У занимающего 8-ю строчку «Металлурга» 56 очков в 53 играх, у «Куньлуня» — 57 в 57, у «Салавата Юлаева» — 61 в 55, а у «Сибири» — 63 в 53. И далеко не ясно, на каком месте в итоге окажется каждая из команд, а также какими будут пары в первом раунде плей-офф. К примеру, лидирующие «Ак Барс» и «Авангард» легко могут встретиться с Уфой или Магнитогорском. Мощно, согласитесь.



Интрига на Востоке не просто жива. С каждым туром она разгорается всё сильнее. Это, конечно, здорово — Восточная конференция стала настоящей отдушиной для болельщиков.

На фоне Восточной конференции разочаровывает Западная. В верхней части турнирной таблицы снова без изменений и сюрпризов – за лидерство борются ЦСКА и СКА. «Йокерит» и все остальные уже не догонят «армейских» грандов.



Кроме того, на Западе уже есть две команды, которые ни при каких обстоятельствах не попадут в плей-офф. Год из года своих болельщиков, да и всех поклонников КХЛ разочаровывают минское и рижское «Динамо». Совету директоров лиги стоит задуматься, как быть с этими командами дальше. Постоянное прозябание на дне турнирной таблицы, никакой борьбы на финише регулярки, длинные серии поражений – кому всё это нужно? Имиджу КХЛ такое выступление команд наносит серьёзный ущерб. И ладно бы был один неудачный сезон, но нет. Каждый год одно и то же.



Практически нет интриги и в борьбе за попадание в заветную восьмёрку, которая уже сформировалась. Если на Востоке со стороны тех же «Адмирала», «Амура» и «Нефтехимика» ещё есть серьёзная конкуренция, то на Западе всё давно понятно. Ни «Сочи», ни «Северсталь» идущих на восьмом и седьмом местах «Торпедо» и «Витязь» уже не обгонят. Нет, в теории ещё могут, но верится в это с огромным трудом.

Уфа выйдет на «Авангард», «Сибирь» начнёт плей-офф дома. Месяц до конца регулярки КХЛ «Спартак» сыграет с «Йокеритом», а у ЦСКА вновь будет лёгкий старт.

В Западной конференции уже можно предсказывать пары, здесь они вырисовываются гораздо чётче, нежели на Востоке. Да и в целом игры команд с Запада не вызывают каких-то бурных эмоций и повышенного ажиотажа. Нет, безусловно, есть и отличные матчи, но в Восточной конференции их гораздо больше.



Посмотрим, как всё будет в плей-офф и за какими парами будет интереснее наблюдать. Но уже сейчас ясно, что на Востоке каждое противостояние должно получиться особенным и в нём обязательно будет своя изюминка, а вот относительно Запада в этом плане большой вопрос. Неужели в финале конференции мы снова увидим серию ЦСКА — СКА?