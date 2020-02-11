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Кучеров забил гол в ворота «Коламбуса». Сергачёв набрал 100-е очко в НХЛ. Видео

Кучеров забил гол в ворота «Коламбуса». Сергачёв набрал 100-е очко в НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил российский нападающий Никита Кучеров, который отличился с передачи защитника Михаила Сергачёва.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Кучеров забил 26-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на его счету 68 (26+42) очков, которые он набрал в 55 играх сезона.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Кучеров провёл 502 матча, забив 213 голов и сделав 316 результативных передач.

Сергачёв в свою очередь набрал 100-е (23+77) очко в НХЛ.

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