Самсонова заменили после пятой пропущенной шайбы. Кузнецов покинул площадку из-за травмы

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:2 в пользу «Айлендерс».

В составе гостей дубль оформил Энтони Бовиллье и ещё по разу отличились Девонте Тэйвз, Леонид Комаров и Джордан Эберле. В составе «Вашингтона» забивали Джон Карлсон и Ларс Эллер.

После пятой пропущенной шайбы российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов был заменён. Также столичный клуб лишился нападающего Евгения Кузнецова, который покинул площадку после силового приёма Леонида Комарова.

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».