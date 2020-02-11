Куинн Хьюз повторил достижение Рэя Бурка 40-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев.
В составе победителей ассистентский хет-трик оформил защитник Куинн Хьюз. 20-летний американец в четвёртый раз в этом сезоне сделал три результативные передачи в одном матче. Хьюз повторил достижение Рэя Бурка 40-летней давности, став вторым защитником-новичком за всю историю НХЛ, кому это удалось сделать.
В нынешнем сезоне старший брат первого номера драфта НХЛ-2019 принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил восемь шайб и сделал 36 голевых передач при показателе полезности "-4" и среднем игровом времени 21.37.
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