Куинн Хьюз повторил достижение Рэя Бурка 40-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев.

В составе победителей ассистентский хет-трик оформил защитник Куинн Хьюз. 20-летний американец в четвёртый раз в этом сезоне сделал три результативные передачи в одном матче. Хьюз повторил достижение Рэя Бурка 40-летней давности, став вторым защитником-новичком за всю историю НХЛ, кому это удалось сделать.

В нынешнем сезоне старший брат первого номера драфта НХЛ-2019 принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил восемь шайб и сделал 36 голевых передач при показателе полезности "-4" и среднем игровом времени 21.37.