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Чесалин — об «Автомобилисте»: хотя бы «спасибо» за работу сказать можно было

Чесалин — об «Автомобилисте»: хотя бы «спасибо» за работу сказать можно было
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал уход из «Автомобилиста» в прошлое межсезонье.

«Честно говоря, ко мне никто из клуба не подходил. Просто молчание было. Конечно, это не камень в огород «Автомобилиста», но на мой взгляд, хотя бы сказать «спасибо» за работу можно было. Я с полной самоотдачей относился к делу. Этого молчания я не понял. Потом уже у ребят начал узнавать, почему никто ко мне не подходит, и мне просто сказали, что я не нужен.

Почему долго оставался без клуба? Я доверился не тем людям, непрофессионалам. Можно сказать, доверил им свою судьбу, и из-за этого случилась долгая затяжная пауза", — рассказал Чесалин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.

«Не скрываю, что провоцирую, а Панин ведёт себя двулично. В нём мало мужского осталось»
Евгений Чесалин — о тяжёлом межсезонье, игровом стиле, конфликте с Паниным и первом сезоне в «Сибири».
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