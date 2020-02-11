Чесалин — об «Автомобилисте»: хотя бы «спасибо» за работу сказать можно было
Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал уход из «Автомобилиста» в прошлое межсезонье.
«Честно говоря, ко мне никто из клуба не подходил. Просто молчание было. Конечно, это не камень в огород «Автомобилиста», но на мой взгляд, хотя бы сказать «спасибо» за работу можно было. Я с полной самоотдачей относился к делу. Этого молчания я не понял. Потом уже у ребят начал узнавать, почему никто ко мне не подходит, и мне просто сказали, что я не нужен.
Почему долго оставался без клуба? Я доверился не тем людям, непрофессионалам. Можно сказать, доверил им свою судьбу, и из-за этого случилась долгая затяжная пауза", — рассказал Чесалин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.
«Не скрываю, что провоцирую, а Панин ведёт себя двулично. В нём мало мужского осталось»
Евгений Чесалин — о тяжёлом межсезонье, игровом стиле, конфликте с Паниным и первом сезоне в «Сибири».
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
14:00
-
13:34
-
13:11
-
13:00
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:01
-
10:35
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:20
-
08:01
-
07:47
-
07:30
-
07:05
-
06:46
-
06:27
-
06:25
-
06:08
-
06:07
-
05:50
-
04:36
-
04:14
-
04:02
-
03:42
-
02:14
-
01:14
Партнерский контент