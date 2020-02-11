«Ак Барс» отыгрался в концовке, но уступил «Авангарду» по буллитам

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе победил казанский «Ак Барс» со счётом 2:1 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.



Подопечные Боба Хартли сумели быстро открыть счёт, уже на третьей минуте голом отметился нападающий Валентин Пьянов. «Ак Барсу» удалось отыграться за 13 секунд до окончания основного времени, заброшенную шайбу в актив записал форвард Станислав Галиев. Встреча перешла в овертайм, где голов зрители не увидели. В буллитной серии сильнее оказались хозяева, решающий бросок выполнил нападающий Тейлор Бек.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды выступали в следующих составах:



«Авангард»



Гарипов (Бобков);

Бондарев — Покка, Андригетто — Макмиллан — Бек;

Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Мартынов — Войнов, Пьянов — Зернов — Широков;

Спиценко, Грачёв — Стась — Дедунов.



«Ак Барс»



Рейдеборн (Билялов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Викстранд — Педан, Галиев — Воронков — Зарипов;

Рукавишников — Лямкин, Э. Галимов — Фисенко — Лукоянов;

Фазылзянов, Галузин, Дыняк — А. Галимов — Санников.