Никонцев — о рекорде по матчам за «Спартак»: приятно находиться в легендарном клубе

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:2) прокомментировал установление клубного рекорда по количеству проведённых матчей в КХЛ.
«Отличные ощущения. Приятно находиться в легендарном клубе, у которого отличные болельщики. Всё здорово, хочу дальше продолжать играть здесь. Мы не обращаем внимания на статистику личных встреч, выходим биться на каждый матч и играть на победу. Всё как всегда, ничего особенного. С «Магниткой» у нас до этого не складывалось, сегодня переломили. Не хотим нервной концовки, но так получается. Может быть, в начале чего-то не хватает. Но главное — победа.
У нас немного другие задачи, чем выход в плей-офф. Нужно забраться как можно выше в турнирной таблице. Паузы у нас проходят однотипным образом. Небольшие сборы, делаем микроцикл в Новогорске. С утра зал, лёд, вечером тоже лёд. Усиленные тренировки», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 11 февраля 2020
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