Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

11 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Сибирь» на домашнем льду проиграла китайскому «Куньлуню» — 0:3.
«Автомобилист» проиграл «Барысу» в пятый раз в регулярном чемпионате — 2:4.
«Салават Юлаев» на домашней арене обыграл «Адмирал» — 3:0.
«Нефтехимик» в Нижнекамске одолел «Локомотив» — 4:3.
«Авангард» в Балашихе одолел «Ак Барс» в буллитной серии — 2:1 Б.
«Витязь» прервал неудачную серию, победив в Подольске «Сочи» — 2:1 ОТ.
СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Амур» — 3:2.
«Спартак» переиграл «Металлург» и завоевал путёвку в плей-офф — 4:2.
ЦСКА выиграл у «Торпедо» — 4:1.
«Йокерит» одолел «Трактор» — 3:2.
Рижское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» — 1:2.
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- 11 февраля 2020
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