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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

11 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Сибирь» на домашнем льду проиграла китайскому «Куньлуню» — 0:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вонг (Фу) – 24:11' (5x5)   0:2 Ип (Миллер) – 34:59' (5x5)   0:3 Смит-Пелли (Верек) – 36:06' (5x5)

«Автомобилист» проиграл «Барысу» в пятый раз в регулярном чемпионате — 2:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 4
Барыс
Нур-Султан
0:1 Михайлис (Валк, Диц) – 24:04' (5x5)   1:1 Мозер (Секстон, Василевский) – 28:35' (5x5)   2:1 Холланд (Доус, Василевский) – 35:13' (5x5)   2:2 Пакаринен (Виделль) – 39:00' (5x5)   2:3 Бойд (Старченко, Охтамаа) – 41:30' (5x4)   2:4 Старченко (Охтамаа, Виделль) – 54:50' (5x4)

«Салават Юлаев» на домашней арене обыграл «Адмирал» — 3:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Сошников (Семёнов, Пашнин) – 11:35' (5x5)   2:0 Хартикайнен (Сошников, Умарк) – 30:28' (5x3)   3:0 Хартикайнен (Кугрышев, Кадейкин) – 34:10' (5x5)

«Нефтехимик» в Нижнекамске одолел «Локомотив» — 4:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Хайруллин (Энлунд, Берглунд) – 03:22' (5x5)   2:0 Мёрфи (Сергеев) – 07:11' (5x5)   2:1 Да Коста (Накладал) – 14:11' (5x5)   2:2 Ткачёв (Полунин) – 15:28' (5x5)   3:2 Шиксатдаров (Уайт, Мёрфи) – 29:54' (5x5)   4:2 Энлунд (Мёрфи) – 49:25' (4x5)   4:3 Ландер (Ткачёв, Марков) – 57:31' (6x4)

«Авангард» в Балашихе одолел «Ак Барс» в буллитной серии — 2:1 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Пьянов (Зернов, Войнов) – 02:12' (5x5)   1:1 Галиев (Кормье, Азеведу) – 59:47' (6x5)   2:1 Бек – 65:00' (ПБ)

«Витязь» прервал неудачную серию, победив в Подольске «Сочи» — 2:1 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Мосалёв (Александров, Шмелёв) – 33:07' (5x4)   1:1 Моисеев (Евсеенков, Макеев) – 46:02' (5x5)   2:1 Сёмин (Макеев) – 60:31' (3x3)

СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Амур» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Витасек (Рассказов, Лазарев) – 18:33' (5x5)   1:1 Барабанов (Ткачёв, Якупов) – 20:44' (5x5)   2:1 Токранов – 27:36' (5x5)   2:2 Голубев (Зогорна) – 54:43' (5x5)   3:2 Кетов (Белов, Марченко) – 56:52' (5x5)

«Спартак» переиграл «Металлург» и завоевал путёвку в плей-офф — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Потехин – 21:48' (5x5)   0:2 Нестрашил (Филиппи) – 29:21' (5x4)   1:2 Ганзл (Никонцев, Кулик) – 32:34' (5x5)   2:2 Херсли (Цыплаков, Кулик) – 48:03' (5x5)   3:2 Даугавиньш (Зубов, Ганзл) – 48:46' (5x4)   4:2 Ганзл (Никонцев, Рылов) – 59:51' (en)

ЦСКА выиграл у «Торпедо» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Слепышев (Кемпе, Капризов) – 15:43' (5x5)   1:1 Ратти (Шенфельд) – 32:59' (5x5)   2:1 Толчинский (Робинсон, Нестеров) – 36:49' (5x4)   3:1 Толчинский (Ибрагимов, Нестеров) – 38:13' (5x5)   4:1 Марченко – 57:56' (en)

«Йокерит» одолел «Трактор» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Косов (Бородкин, Сергиенко) – 20:53' (5x5)   1:1 Савинайнен (Мозес, О'Нилл) – 25:48' (5x4)   1:2 Седлак (Карпухин, Меньшиков) – 33:14' (5x5)   2:2 Анттила (Лехтонен, Оксанен) – 51:49' (5x5)   3:2 Савинайнен (О'Нилл) – 55:15' (4x5)

Рижское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Костицын (Паре) – 34:00' (5x5)   0:2 Спунер (Принс) – 35:26' (5x4)   1:2 Балинскис (Джериньш) – 56:18' (5x4)
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