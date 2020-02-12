Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

11 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Сибирь» на домашнем льду проиграла китайскому «Куньлуню» — 0:3.

«Автомобилист» проиграл «Барысу» в пятый раз в регулярном чемпионате — 2:4.

«Салават Юлаев» на домашней арене обыграл «Адмирал» — 3:0.

«Нефтехимик» в Нижнекамске одолел «Локомотив» — 4:3.

«Авангард» в Балашихе одолел «Ак Барс» в буллитной серии — 2:1 Б.

«Витязь» прервал неудачную серию, победив в Подольске «Сочи» — 2:1 ОТ.

СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Амур» — 3:2.

«Спартак» переиграл «Металлург» и завоевал путёвку в плей-офф — 4:2.

ЦСКА выиграл у «Торпедо» — 4:1.

«Йокерит» одолел «Трактор» — 3:2.

Рижское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» — 1:2.