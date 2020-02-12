Василевский продлил рекордную серию без поражений в основное время до 19 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей, продливших победную серию до восьми матчей.

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 36, позволив отличиться только соотечественнику Евгению Малкину, который реализовал большинство в первом периоде.

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25-летний Василевский обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, продлив его до 19 матчей. Всего на счету Василевского 30 побед в 42 матчах сезона. Российский голкипер с большим отрывом занимает первое место в лиге по этому показателю.