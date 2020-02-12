Шестёркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей, для которых эта победа стала второй подряд.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин снова стал одним из лучших игроков встречи, второй матч кряду совершив 42 сейва. Игорь установил новый клубный рекорд, став первым вратарём в истории «синерубашечников», одержавшим шесть побед в семи матчах за клуб.

Благодаря этой победе «Рейнджерс» вернулись в борьбу за плей-офф. Команда Дэвида Куинна сократила отставание от восьмого места на Востоке НХЛ до девяти очков. При этом по сравнению с «Филадельфией Флайерз» подопечные Куинна провели на два матча меньше.