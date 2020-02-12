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Куинн — о вынужденной замене Шестёркина: НХЛ должна разобраться с этой процедурой

Куинн — о вынужденной замене Шестёркина: НХЛ должна разобраться с этой процедурой
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн раскритиковал решение врача НХЛ отправить голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина на протокол сотрясения мозга в ходе матча регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:1).

«У него были проблемы с лодыжкой, а не головой. Если врач команды говорит, что у игрока болит лодыжка, то почему мы должны делать замену по причине протокола сотрясения мозга? НХЛ должна разобраться с этой процедурой», — заявил Куинн.

24-летний российский вратарь «Рейнджерс» был вынужден покинуть лёд на 14-й минуте первого периода из-за подозрения на сотрясение мозга после столкновения во вратарской зоне с американским нападающим «Виннипега» Эндрю Коппом. После полученного повреждения Игорь провёл на льду ещё несколько минут, но всё-таки был заменён на шведского голкипера Хенрика Лундквиста. По регламенту НХЛ Шестёркин был обязан пройти процедуру на проверку возможной травмы головы. Игорь вернулся в ворота «Рейнджерс» на старте второго периода.

Шестёркин досрочно завершил первый период с «Виннипегом» из-за возможного сотрясения
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