Шестёркин досрочно завершил первый период с «Виннипегом» из-за возможного сотрясения

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс». На момент написания новости проходит второй период, «Рейнджерс» выигрывает со счётом 1:0.

24-летний российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был вынужден покинуть лёд на 14-й минуте первого периода из-за подозрения на сотрясение мозга после столкновения во вратарской зоне с американским нападающим «Виннипега» Эндрю Коппом. После полученного повреждения Игорь провёл на льду ещё несколько минут, но всё-таки был заменен на шведского голкипера Хенрика Лундквиста. По регламенту НХЛ Шестёркин был обязан пройти процедуру на проверку возможной травмы головы.

За проведённое на площадке время российский голкипер отразил 12 бросков из 12. Во втором периоде Игорь вернулся на лёд. Для него это 7-я игра в НХЛ.

В предыдущем матче, с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1), Шестёркин совершил 42 сейва и стал первой звездой матча. Также ему удалось установить сразу два клубных рекорда. Шестёркин стал первым вратарём в истории клуба, который совершил 40+ сейвов в шести первых играх, и первым голкипером «Рейнджерс», который выиграл дважды в шести стартовых матчах за карьеру, совершив при этом 40+ спасений. К тому же россиянин был признан второй звездой дня в НХЛ.