«Колорадо» всухую переиграл «Оттаву». У Ничушкина гол и «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе «Колорадо» отличились нападающие Микко Рантанен, Валерий Ничушкин и Габриэль Ландеског.

Гол Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 11 минут и 40 секунд и заработал показатель полезности «+1». Теперь на его счету 23 (11+12) очка в 50 матчах текущего сезона НХЛ при коэффициенте полезности «+27». Другой российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев не набрал очков, отыграв 8 минут и 31 секунду.

Немецкий голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр отразил все 34 броска и отыграл второй «сухой» матч в сезоне.

Игроки «Оттавы» Никита Зайцев, Владислав Наместников и Артём Анисимов не отметились результативными действиями и завершили встречу с показателем полезности «0».

«Колорадо Эвеланш», одержав 5-ю победу кряду, набрал 72 очка в 55 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Оттава Сенаторз» (47) – 15-е на Востоке.