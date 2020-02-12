Коваленко: КХЛ уже много лет отрезанa от Европы. У нас очевидные проблемы

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о выступлении сборной России на третьем этапе Евротура – Шведских играх.
«Начну с позитивного. Очень хорошо, что молодые игроки пользуются таким доверием как в национальной сборной, так и в олимпийской. Здесь мы возвращаемся еще к советской традиции, когда наши тренеры всегда зажигали зеленый свет перед юниорами. Убеждался в этом на личном примере, когда в ЦСКА Виктор Васильевич Тихонов на каком-то коротком этапе мог пожертвовать результатом, чтобы запустить карьеры молодых и выиграть в стратегии. Если доверие к молодёжи на Шведских играх порадовало, то результат огорчил. Как и то, что не у всех новичков заметил горящие глаза и желание выложиться на двести процентов. Для нашего поколения, каждый представитель которого мечтал провести хотя бы один матч за сборную, это выглядело диковато.
А чему тут удивляться? Мы в КХЛ уже много лет отрезаны от Европы – не участвуем в Лиге чемпионов, заваливаем один Кубок Шпенглера за другим, хотя там в последние годы играют наши лидеры – Уфа и Магнитогорск. У нас очевидные проблемы, как следствие – уже шестой год не побеждаем на чемпионатах мира. Так в чём тогда сюрприз Шведских игр?
Мы в последние годы привыкли смотреть на Лигу чемпионов свысока. На мой взгляд, это ошибка. Мне в свое время посчастливилось выиграть два Кубка чемпионов – с ЦСКА и «Авангардом», причём с Омском – уже в XXI веке. Могу сказать, что это был совершенно особенный турнир с высочайшей конкуренцией, с представительством самых разных европейских школ и стилей. Не думаю, что за полтора десятка лет что-то изменилось, так что в Лиге чемпионов надо участвовать!», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.
- 12 февраля 2020
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