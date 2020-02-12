Кого бы вы хотели видеть на должности президента КХЛ?

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги в настоящее время проводит заочное голосование по вопросу избрания нового президента лиги, результаты голосования будут объявлены 14 февраля.

Первым президентом КХЛ был Александр Медведев. В декабре 2014 года его сменил Дмитрий Чернышенко. 21 января 2020 года после смены правительства России Чернышенко был назначен вице-премьером, а по закону России гражданин, входящий в правительство, не может возглавлять коммерческие структуры.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кого бы вы хотели видеть на должности президента КХЛ?».

— Рене Фазель;

— Алексей Морозов;

— Александр Медведев;

— Игорь Ларионов;

— Роман Ротенберг;

— Вячеслав Фетисов;

— Александр Крылов.

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».