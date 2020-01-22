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Морозов может заменить Чернышенко на посту президента КХЛ

Морозов может заменить Чернышенко на посту президе
Морозов может заменить Чернышенко на посту президента КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов может заменить Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ.

Вчера, 21 января, Чернышенко был назначен вице-премьером указом президента России Владимира Путина о составе нового кабинета министров. Первым заместителем председателя правительства стал Андрей Белоусов.

С 2007 по 2014 год Д. Чернышенко был президентом Организационного комитета XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.
С 26 сентября 2007-го — член президиума совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.
С 12 ноября 2007 года — заместитель председателя наблюдательного совета ГК «Олимпстрой».
С октября по декабрь 2014-го возглавлял инвестиционную компанию Volga Group.
С 28 ноября 2014-го — президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.
С 23 декабря 2014 года — член совета Федерации хоккея России.
КХЛ прокомментировала возможный уход Чернышенко с поста президента лиги
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Скорее всего, это будет временная фигура.
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