«Спартак» отправился на выезд без Никиты Беспалова

Московский «Спартак» отправился на выезд по маршруту Уфа — Казань, информирует официальный сайт команды.
В составе делегации 28 хоккеистов:
вратари: Юлиус Гудачек, Павел Хомченко, Дмитрий Шатайло;
защитники: Андрей Кутейкин, Дмитрий Вишневский, Патрик Херсли, Яков Рылов, Аким Тришин, Дамир Мусин, Евгений Кулик, Тобиас Виклунд, Иван Вишневский, Александр Никишин;
нападающие: Илья Зубов, Денис Кокарев, Геннадий Столяров, Максим Цыплаков, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Фёдор Малыхин, Михаил Юньков, Александр Хохлачёв, Артём Фёдоров, Ансель Галимов, Егор Круженков, Антон Злобин.
В расположении подмосковного «Химика» находятся Илья Талалуев, Михаил Котляревский и Илья Аркалов. Вратарь Никита Беспалов внесён в список травмированных.
- 12 февраля 2020
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