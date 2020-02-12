«Спартак» отправился на выезд без Никиты Беспалова

Московский «Спартак» отправился на выезд по маршруту Уфа — Казань, информирует официальный сайт команды.



В составе делегации 28 хоккеистов:



вратари: Юлиус Гудачек, Павел Хомченко, Дмитрий Шатайло;



защитники: Андрей Кутейкин, Дмитрий Вишневский, Патрик Херсли, Яков Рылов, Аким Тришин, Дамир Мусин, Евгений Кулик, Тобиас Виклунд, Иван Вишневский, Александр Никишин;



нападающие: Илья Зубов, Денис Кокарев, Геннадий Столяров, Максим Цыплаков, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Фёдор Малыхин, Михаил Юньков, Александр Хохлачёв, Артём Фёдоров, Ансель Галимов, Егор Круженков, Антон Злобин.



В расположении подмосковного «Химика» находятся Илья Талалуев, Михаил Котляревский и Илья Аркалов. Вратарь Никита Беспалов внесён в список травмированных.