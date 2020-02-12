Джереми Рёник покинул NBC. Ранее его отстранили за неуместные комментарии

Бывший игрок НХЛ Джереми Рёник, ныне работающий аналитиком, больше не будет работать на NBC. Ранее его отстранили от эфира за неуместные комментарии в адрес коллег. Как сообщалось, вещательный гигант принял такое решение после появления Рёника на популярном хоккейном шоу Barstool Sports. Во время выступления американец сделал серию некорректных комментариев о коллегах.
Рёник провёл 20 сезонов в НХЛ. Он выступал за такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс», «Финикс Койотс», «Филадельфию Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в лиге провёл 1363 матча и набрал 1216 (513+703) очков при показателе полезности «+153». В 2002 году завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.
49-летний американец является аналитиком NBC Sports с 2010 года.
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