Маршан отдал голевой пас Пастрняку из окружения трёх соперников. Видео

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Первую шайбу за «Бостон» забросил Давид Пастрняк. Результативной передачей отметился Брэд Маршан, который смог ассистировать партнёру в окружении трёх соперников.

Видео гола Пастрняка с передачи Маршана можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Добавим, все три шайбы к этому моменту за «Бостон» забросил Пастрняк, при этом Маршан дважды ассистировал партнёру по команде. Единственный гол за «Монреаль» забил Марко Сканделла.