Маршан отдал голевой пас Пастрняку из окружения трёх соперников. Видео
В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Первую шайбу за «Бостон» забросил Давид Пастрняк. Результативной передачей отметился Брэд Маршан, который смог ассистировать партнёру в окружении трёх соперников.
Видео гола Пастрняка с передачи Маршана можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Добавим, все три шайбы к этому моменту за «Бостон» забросил Пастрняк, при этом Маршан дважды ассистировал партнёру по команде. Единственный гол за «Монреаль» забил Марко Сканделла.
Читайте также
- 13 февраля 2020
-
05:30
-
04:08
-
02:48
-
02:32
-
01:33
-
01:17
- 12 февраля 2020
-
23:56
-
23:31
-
22:48
-
22:22
-
21:53
-
21:12
-
21:03
-
20:39
-
20:12
-
19:58
-
19:27
-
18:55
-
18:50
-
18:30
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:08
-
16:47
-
16:35
-
16:23
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:31
-
13:19
Партнерский контент