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Лучич провёл яркий бой с Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов

Лучич провёл яркий бой с Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Во втором периоде состоялась драка между нападающим «огоньков» Миланом Лучичем и защитником «королей» Кёртисом Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов. В ходе боя форвард хозяев имел преимущество, но в итоге Лучич повалил соперника на лёд мощным ударом. Примечательно, что Лучич и Макдермид уже дрались в нынешнем сезоне. Это произошло в матче открытия.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

В составе победителей отличились Тайлер Тоффоли, Остин Вагнер, Макдермид, Джефф Картер и Шон Уокер. За «Калгари» забили Микаэль Баклунд и оформивший дубль Элиас Линдхольм.

Елесин дебютировал в НХЛ, отыграв 11 минут в матче с «Лос-Анджелесом» при полезности «0»
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