Елесин дебютировал в НХЛ, отыграв 11 минут в матче с «Лос-Анджелесом» при полезности «0»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Тайлер Тоффоли, Остин Вагнер, Кёртис Макдермид, Джефф Картер и Шон Уокер. За «Калгари» забили Микаэль Баклунд и оформивший дубль Элиас Линдхольм.
Этот матч стал дебютным в НХЛ для защитника «Калгари» Александра Елесина. Российский защитник провёл на льду 10 минут 59 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с нейтральным показателем полезности.
В этом регулярном чемпионате АХЛ Елесин провёл в составе «Стоктона» 22 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка. Защитник дважды в ходе регулярного сезона НХЛ поднимался в основной состав «Флэймз», но до матча с «Лос-Анджелесом» не играл за главную команду.
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