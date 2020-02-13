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Елесин дебютировал в НХЛ, отыграв 11 минут в матче с «Лос-Анджелесом» при полезности «0»

Елесин дебютировал в НХЛ, отыграв 11 минут в матче с «Лос-Анджелесом» при полезности «0»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Тайлер Тоффоли, Остин Вагнер, Кёртис Макдермид, Джефф Картер и Шон Уокер. За «Калгари» забили Микаэль Баклунд и оформивший дубль Элиас Линдхольм.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Баклунд (Ткачук) – 31:37' (5x5)   1:1 Тоффоли (Копитар, Иафалло) – 32:21' (5x5)   2:1 Вагнер (Льюис) – 33:00' (5x5)   3:1 Макдермид (Браун, Лизотт) – 41:42' (5x5)   3:2 Линдхольм (Райан, Годро) – 43:25' (5x5)   4:2 Картер (Кемпе, Фрк) – 55:12' (5x5)   4:3 Линдхольм (Годро, Андерссон) – 56:55' (6x5)   5:3 Уокер (Копитар) – 59:57' (en)

Этот матч стал дебютным в НХЛ для защитника «Калгари» Александра Елесина. Российский защитник провёл на льду 10 минут 59 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с нейтральным показателем полезности.

В этом регулярном чемпионате АХЛ Елесин провёл в составе «Стоктона» 22 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка. Защитник дважды в ходе регулярного сезона НХЛ поднимался в основной состав «Флэймз», но до матча с «Лос-Анджелесом» не играл за главную команду.

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