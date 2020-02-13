Пастрняк — о четвёртом хет-трике в сезоне: надеюсь на продолжение банкета
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1) прокомментировал четвёртый хет-трик в нынешнем сезоне.
«Конечно, я этому рад. Ранее в карьере мне этого не удавалось, так что я счастлив. Но я уже много раз говорил, что ничего не добился бы без партнёров. Я их благодарю и надеюсь на продолжение банкета», — цитирует Пастрняка пресс-служба НХЛ.
Ранее в нынешнем сезоне чешский форвард уже оформлял хет-трик в матче с «Канадиенс». Таким образом, Пастрняк стал первым игроком в истории НХЛ за последние 68 лет, кто дважды в течение сезона забросил по три шайбы за матч в ворота «Монреаля». В сезоне-1951/1952 это удалось сделать нападающему «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.
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