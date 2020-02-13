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Пастрняк догнал Овечкина по хет-трикам в сезоне-2019/2020

Пастрняк догнал Овечкина по хет-трикам в сезоне-2019/2020
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Главным героем матча стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Благодаря этому чешский форвард догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по хет-трикам в сезоне-2019/2020. В активе чешского и российского форвардов по четыре хет-трика в нынешнем чемпионате, что позволяет им лидировать в лиге по этому показателю.

За всю историю «Бостона» только одному игроку удавалось чаще оформлять хет-трики в течение одной регулярки. В сезоне-1970/1971 Фил Эспозито семь раз в регулярном чемпионате забрасывал три шайбы за матч.

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