СКА отправился на двухматчевый выезд. Кагарлицкий не попал в состав

СКА отправился на очередной выезд, информирует пресс-служба «армейского» клуба. 13 февраля в Нижнем Новгороде «армейцы» встретятся с «Торпедо», а 15 января в Уфе проведут встречу с «Салаватом Юлаевым».
Примечательно, что в состав СКА не попал нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Форвард, в прошлой регулярке набравший 61 очко за московское «Динамо», не играет за «армейскую» команду с 7 января.
Полный состав
Вратари: Александр Самонов, Максим Гибадуллин, Магнус Хелльберг.
Защитники: Антон Белов, Данила Галенюк, Лукас Бенгтссон, Артём Земчёнок, Артём Зуб, Игорь Ожиганов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин.
Нападающие: Илья Каблуков, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Сергей Плотников, Владимир Ткачёв, Наиль Якупов, Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Александр Барабанов.
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