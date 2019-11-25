Невероятный промах Кагарлицкого! С двух метров мимо совершенно пустых ворот

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ встречались СКА и «Куньлунь Ред Стар». Питер в последнее время на ходу – команда Алексея Кудашова одержала пять побед подряд, в том числе удачно слетав на Дальний Восток. Там, кстати, «армейцы» обыграли и «Куньлунь», выиграв со счётом 3:2 в овертайме.

Ещё недавно только ленивый не говорил о кризисе в рядах клуба с берегов Невы, но сейчас ситуация кардинально изменилась. СКА на ходу и общественность моментально успокоилась. Правда, определённые проблемы по-прежнему есть.



«Хочу поздравить команду с победой и поблагодарить болельщиков, которые ездили за нами так далеко и постоянно поддерживали. Думаю, игра интересная получилась, с обилием моментов. У нас только реализация страдает. А так, выиграли. Самое главное, два очка взяли.

Кагарлицкий – игрок не для СКА? Кто проваливает старт сезона на Западе Есть ещё Кемппайнен, который скучает по Умарку, и Коновалов, которому не так комфортно в новой системе игры «Локомотива».

Итоги выездной серии? Шесть очков — это, конечно, хорошо. Как я уже говорил, реализация моментов была не на должном уровне. В каждой встрече создавали много моментов. Довольны, что взяли шесть очков. Выполнили поставленную задачу», — рассказывал об итогах выездной серии Кудашов.



С тренером сложно не согласиться, так как проблемы в реализации лишнего у СКА действительно есть. Нет ничего удивительного, что на это приходится обращать внимание. К примеру, ведя у всё того же «Куньлуня» дома со счётом 3:1 «армейцы» снова не реализовали большинство, не воспользовавшись удалением нападающего Кракнелла.



Но это ещё полбеды. Нет, в плане счёта у СКА всё было хорошо, а вот моменты «армейцы» транжирили исправно. Так, в одном из эпизодов шайба не попала в ворота только благодаря какой-то магии, иначе подобные вещи прокомментировать сложно.

Нет, ну нельзя ведь сказать, что у Дмитрия Кагарлицкого отсутствует мастерство? Мы помним его великолепную связку в московском «Динамо» с Вадимом Шипачёвым. Кагарлицкий – форвард от бога, обычно он не испытывает проблем с реализацией моментов. Но порой какие-то непонятные затмения случаются и у него.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» СКА.



Итак, в матче СКА с «Куньлунем» партнёры сделали всё, чтобы Кагарлицкий забил. Шайбу выложили на клюшку форварду словно на блюдечке с золотой каёмочкой. Дмитрий бросал уже, казалось, наверняка. От отчаяния американский страж ворот «драконов» Джереми Смит бросил в сторону клюшку, но она никак не могла помешать «армейцу» забить.



Но шайба, пушенная Кагарлицким, словно из пращи, пролетела выше створа, а ведь до ворот было порядка двух метров. Болельщики, судя по трансляции, тоже недоумевали и хватались за голову. «Как такое возможно?», — читалось в их глазах.

Два громких трансферных слуха в КХЛ за день. Что за ними стоит? Дмитрия Кагарлицкого «посадили» в СКА, а Виталия Кравцова «маринуют» в «Рейнджерс». Челябинца ждут в России.

Вообще же у Кагарлицкого сезон не заладился изначально. 30-летний нападающий попадал под шквал критики, а в СКА только и успевали опровергать слухи о возможном обмене бывшего партнёра Шипачёва.

До встречи с «Куньлунем» Кагарлицкий принял участие в 21 матче, в котором забросил лишь две шайбы и отдал шесть результативных передач. Коэффициент полезности «-1». Может, стоило оставаться в «Динамо»? Там форварда действительно хотели сохранить, но человек выбрал свой путь. Что ж, ругать и забрасывать его камнями за это точно не надо.



«Конечно, чувствуется на льду какая-то нервозность, но в коллективе мы очень много разговариваем с ребятами, все вместе собираемся и с тренерским штабом. Я думаю, мы на правильном пути. Я уверен, что всё наладится», — заявлял сам Кагарлицкий.



Хочется пожелать Дмитрию отличного прицела и побольше голов в дальнейшем, так как этот форвард постоянно является кандидатом в сборную Россию и обязательно будет в неё вызван, как только начнёт показывать то, чего от него ждут.