Армстронг — о Боумистере: нам очень повезло, что приступ случился в Анахайме

Генеральный менеджер клуба «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о состоянии здоровья защитника Джея Боумистера, потерявшего сознание во время первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».
«Мы хотим поблагодарить главного массажиста Рэя Барила и его сотрудников, а также медицинский персонал „Дакс“ за оперативность. В таких случаях нельзя говорить, что приступ случился вовремя, но нам очень повезло, что в это время мы находились на арене „Хонда центр“.
Мы благодарим всех работников стадиона за то, что они помогли спасти человеческую жизнь. Это лишний раз подтверждает, что профсоюз игроков и НХЛ поступают очень правильно, делая всё возможное, чтобы все были на местах, когда случается что-то подобное», — цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.
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