Коледов: «Салават» со всеми играет быстро и технично. В таблице надо занять строчку повыше

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Матч состоится сегодня, 13 февраля, в Уфе, начало встречи — в 17:00 мск.
«Мы со всеми командами играем быстро и технично. Не важно, это «Спартак» или другая команда. Я думаю, сегодня выйдем, зная тренера, зная, какая у них тактика на игру. Будем играть в хороший хоккей.
У нас нет никакой расслабленности после игры с «Адмиралом». Осталось несколько игр до плей-офф. Нам надо хорошо сыграть эти матчи, чтобы занять строчку выше в таблице», — цитирует Коледова пресс-служба уфимского клуба.
Обе команды начали заключительный отрезок регулярного чемпионата с побед. «Салават» обыграл «Адмирал» (3:0), а «Спартак» переиграл магнитогорский «Металлург» (4:2).
- 13 февраля 2020
-
13:50
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:07
-
11:45
-
11:20
-
11:04
-
10:55
-
10:30
-
10:01
-
09:47
-
09:35
-
09:25
-
08:55
-
08:38
-
08:09
-
07:45
-
07:31
-
07:28
-
07:00
-
06:29
-
06:24
-
05:30
-
04:08
-
02:48
-
02:32
-
01:33
-
01:17
- 12 февраля 2020
-
23:56
-
23:31
-
22:48
-
22:22
-
21:53