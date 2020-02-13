Коледов: «Салават» со всеми играет быстро и технично. В таблице надо занять строчку повыше

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Матч состоится сегодня, 13 февраля, в Уфе, начало встречи — в 17:00 мск.

«Мы со всеми командами играем быстро и технично. Не важно, это «Спартак» или другая команда. Я думаю, сегодня выйдем, зная тренера, зная, какая у них тактика на игру. Будем играть в хороший хоккей.



У нас нет никакой расслабленности после игры с «Адмиралом». Осталось несколько игр до плей-офф. Нам надо хорошо сыграть эти матчи, чтобы занять строчку выше в таблице», — цитирует Коледова пресс-служба уфимского клуба.

Обе команды начали заключительный отрезок регулярного чемпионата с побед. «Салават» обыграл «Адмирал» (3:0), а «Спартак» переиграл магнитогорский «Металлург» (4:2).