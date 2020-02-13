Капитан «Куньлуня» Ип: нас угнетает ситуация с невозможностью играть дома
Капитан «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип оценил шансы команды на выход в плей-офф. Китайская команда в настоящий момент располагается на шестом месте в Восточной конференции КХЛ, однако по потерянным очкам находится вне зоны плей-офф.
«Нас многих угнетает ситуация с невозможностью играть дома, а физически очень выматывают постоянные перелёты во время выездных серий. Мы все играем на пределе возможностей и выкладываемся в каждом матче, но, к сожалению, не всегда хватает сил на третьи периоды, где соперники оказываются сильнее. Понимаем, что конкуренты за место в плей-офф уже близко, но верим, что наберём максимум очков в оставшихся играх и сохраним место в восьмёрке», — приводят слова Ипа «Известия».
Капитаны клубов КХЛ. Восточная конференция
В некоторых командах прежние капитаны, а кое-где произошли серьёзные изменения.
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