Капитаны клубов КХЛ. Восточная конференция

1 сентября матчем открытия ЦСКА – «Авангард» в КХЛ официально стартует новый сезон. Рассказываем, кто будет капитаном команды в каждом из клубов лиги. Продолжаем Восточной конференцией, где хватает изменений по сравнению с прошлым сезоном.

Капитаны клубов КХЛ. Западная конференция Практически все команды определились со своими лидерами на новый сезон, сделав ставку на возрастных и опытных игроков.

«Авангард»

з. Алексей Емелин, 33 года

В прошлом сезоне капитаном омичей был Евгений Медведев, но в клубе решили не продолжать сотрудничество с этим защитником. Отныне капитаном стал не менее опытный Алексей Емелин. Силовой защитник, способный подстегнуть партнёров и постоять за них на льду. Мало кто рискнёт жёстко атаковать «ястребов» при Емелине на площадке.

«Автомобилист»

н. Найджел Доус, 34 года

Сложно представить, чтобы капитаном «Автомобилиста» был кто-то ещё. Павел Дацюк только пришёл клуб, да и то сразу начал лечиться и выбыл минимум до конца сентября. Доус же сильно провёл прошлый сезон, отлично поработал в межсезонье, где тоже был капитаном «Автомобилиста». Найджел не только лидер атак екатеринбуржцев, но их главный нынешний актив.

Найджел Доус Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

«Адмирал»

н. Константин Глазачев, 34 года

Как только опытный нападающий Константин Глазачев залечил травму, то сразу вышел на лёд в товарищеских матчах «Адмирала» и стал капитаном команды. Глазачеву всё нравится во Владивостоке, он стал для команды своим. После перехода Сергея Конькова в «Трактор» капитанство Глазачева – разумный и логичный шаг.

«Ак Барс»

н. Данис Зарипов, 38 лет

Зарипов – живая легенда российского хоккея. Единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина, великолепный мастер, знаток своего дела. Выбор «Ак Барса» давно был понятен. Кого, как не Зарипова, назначать капитаном после ухода Александра Свитова в «Локомотив»? Даже в свои 38 лет Данис обязательно поможет казанцам в сезоне и натаскает неопытную молодёжь. Дмитрий Квартальнов рассчитывает на опыт Зарипова.

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«Амур»

з. Максим Кондратьев, 36 лет

Защитник Виталий Атюшов теперь выступает за «Нефтехимик», но в «Амуре» есть, кому его заменить. Опытнейший Максим Кондратьев поведёт партнёров за собой, а помогать ему при необходимости будут Руденков и старший из братьев Зогорна. «Амур» всерьёз планирует побиться за попадание в плей-офф, поэтому роль капитана в команде важна.

«Барыс»

з. Даррен Диц, 26 лет

1 сентября у «Барыса» запланирована презентация команды, но уже сейчас ни у кого нет сомнений, что капитаном «барсов» станет защитник Даррен Диц, признанный КХЛ лучшим защитником по итогам прошлого сезона. В «Барысе» больше нет Доуса, Боченски и Даллмана, но Диц отлично справляется с ролью лидера. Кроме того, Даррен получил казахстанский паспорт и выучил русский язык. Это показывает отношение человека к делу и его любовь к клубу.

«Куньлунь Ред Стар»

н. Брэндон Ип, 34 года

Хочется, чтобы «Куньлунь» в новом сезоне создавал максимальную конкуренцию всем лидерам Востока, а не доигрывал чемпионат, как сезоном ранее. Китайский клуб сильно обновился, но капитан – Брэндон Ип – остался в составе «драконов». Именно на Ипе, а также на тренерском штабе во главе с Куртом Фрейзером, лежит ответственность относительно мотивации хоккеистов «Куньлуня».

«Металлург» Мг

н. Сергей Мозякин, 38 лет

Ситуация в «Металлурге» чем-то напоминает ту, которая сложилась в «Ак Барсе». Когда в твоём составе есть хоккеист уровня Сергея Мозякина, сложно представить, что капитаном будет кто-то ещё. Да, прошлый сезон у форварда получился неоднозначным, но его лидерские качества и авторитет никуда не делись. Новый капитан у «Магнитки» будет только после того, как Сергей завершит карьеру.

Сергей Мозякин Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

«Нефтехимик»

з. Степан Захарчук, 32 года

В последних предсезонных матчах с литерой «С» на груди у нижнекамцев выходит защитник Степан Захарчук. По всей видимости, его и утвердят новым капитаном «Нефтехимика». Захарчук – жёсткий игрок, которого побаиваются соперники. Не удивительно, что на него возложили функции капитана. Главное – самому соблюдать дисциплину и не подводить команду дисквалификациями.

«Салават Юлаев»

з. Григорий Панин, 33 года

Панин, наряду с Емелиным и Захарчуком, – третий жёсткий защитник, который будет капитаном своей команды. В Уфе Григорий играет в первой паре, постоянно заряжает партнёров позитивом и положительными эмоциями (об этом можно судить по социальным сетям хоккеиста), организует благие дела. К примеру, сбор средств на строительство хосписа. Панин – настоящий лидер и хороший человек. Он обладает всеми нужными для капитана качествами.

«Сибирь»

з. Александр Логинов, 32 года

В прошлом сезоне капитаном «Сибири» был финский нападающий Юкка Пельтола, но теперь хоккеисты команды остановили свой выбор на Александре Логинове. В теории главный тренер Николай Заварухин мог наложить вето на данный выбор, но рулевой сибиряков не стал этого делать. Что ж, посмотрим, какой капитан получится из Логинова.

«Трактор»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра заявил, что 29 августа будет принято окончательное решение и объявлено имя капитана челябинцев. Скорее всего, им станет местный воспитанник Дмитрий Калинин, который выполнял аналогичные функции в «Спартаке». Однако есть вариант и с Фёдором Малыхиным.