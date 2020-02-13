Захаркин: в Ванкувере сборная России вышла играть в хоккей, а канадцы – умирать на льду

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением о причинах поражения национальной команды в четвертьфинале ОИ-2010 со сборной Канады (3:7).

«К сожалению, не хватило опыта! Турнир с участием лучших команд, в которых собраны сильнейшие хоккеисты, требует тщательнейшей подготовки к каждому матчу, особенно ментальной. К сожалению, к поединку с канадцами мы оказались не готовы, прежде всего, психологически. В том смысле, что мы были настолько уверены в себе, что просчитывали тактические варианты матча, не учитывая психологической составляющей противоборства. Не осознавая, что такое сборная Канады в Канаде во время плей-офф Олимпиады, когда каждая игра может стать последней на турнире.

Победа в 2008 году? Там была иная исходная позиция. Они чемпионы и фавориты поединка. На нашей команде не было психологического груза. Мы долго проигрывали по ходу того матча, но в то же время чувствовали, что есть возможность переломить игру в нашу пользу. И в третьем периоде нам это удалось сделать. В то же время в Квебеке мы понимали, что Канада – это монстр, которого нам необходимо побороть.

В Ванкувере всё было наоборот. Наша команда до этого два раза подряд обыгрывала канадцев в финалах чемпионата мира. Мы сами стали монстром. Сборная России считалась фаворитом турнира. И небезосновательно. Наши ребята на тот момент блистали в НХЛ. А мы, тренеры, чувствовали, как с каждым годом команда становится сильнее. Но получилось так, что мы вышли играть в хоккей, а канадцы – умирать на льду», – цитирует Захаркина РИА «Новости».