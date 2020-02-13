Торченюк: «Сибири» нужно разобраться в себе и переломить неудачную серию

Нападающий «Сибири» Александр Торченюк подвёл итоги домашнего матча с «Сочи», в котором новосибирцы упустили преимущество в ходе встречи и уступили по буллитам — 2:3 Б.



«Сложно сказать, что не получилось. Вроде повели 2:0 и потом полностью отдали инициативу. «Сочи» нужно было отыгрываться, они побежали вперёд. Завтра будем смотреть видео, разбираться, что произошло. Мы не думаем ни о нашей кубковой восьмёрке, ни о чужой. Нам просто подсказывают, как играть против того или иного соперника. Мы не думаем о плей-офф, а идём от игры к игре и стараемся играть на максимуме. Сейчас это не особо получается, нужно разобраться в себе и переломить это», – сказал Торченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

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