«Нефтехимик» дома обыграл «Магнитку», Кошечкина заменили в 3 из 5 матчей

«Нефтехимик» дома обыграл «Магнитку», Кошечкина заменили в 3 матчах из 5

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» дома принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев, вратарь нижнекамцев Александр Шарыченков оформил сухарь.



Счёт в середине игры открыл Якоб Берглунд. Тимур Шарифьянов с передач Виталия Атюшова и Рафаэля Бикмуллина удвоил преимущество хозяев.

В третьем периоде матча с передачи голкипера нижнекамцев Шарыченкова отметился нападающий Марат Хайруллин.

Окончательный счёт матча установил канадский форвард «Нефтехимика» Зак Митчелл, ему ассистировали Мэтт Уайт и Павел Порядин.

В третьем периоде игры тренерский «Магнитки» заменил голкипера Василия Кошечкина, его место занял Василий Демченко. Кошечкин был заменён в трёх последних матчах из пяти