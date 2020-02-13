«Нефтехимик» дома обыграл «Магнитку», Кошечкина заменили в 3 из 5 матчей

«Нефтехимик» дома обыграл «Магнитку», Кошечкина заменили в 3 матчах из 5
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» дома принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев, вратарь нижнекамцев Александр Шарыченков оформил сухарь.
Счёт в середине игры открыл Якоб Берглунд. Тимур Шарифьянов с передач Виталия Атюшова и Рафаэля Бикмуллина удвоил преимущество хозяев.
В третьем периоде матча с передачи голкипера нижнекамцев Шарыченкова отметился нападающий Марат Хайруллин.
Окончательный счёт матча установил канадский форвард «Нефтехимика» Зак Митчелл, ему ассистировали Мэтт Уайт и Павел Порядин.
В третьем периоде игры тренерский «Магнитки» заменил голкипера Василия Кошечкина, его место занял Василий Демченко. Кошечкин был заменён в трёх последних матчах из пяти
- 13 февраля 2020
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
20:35
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:11
-
17:30
-
17:03
-
16:45
-
16:30
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
14:57
-
14:30
-
14:07
-
13:50
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:07
-
11:45
-
11:20
-
11:04