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«Нефтехимик» дома обыграл «Магнитку», Кошечкина заменили в 3 из 5 матчей

«Нефтехимик» дома обыграл «Магнитку», Кошечкина заменили в 3 из 5 матчей
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» дома обыграл «Магнитку», Кошечкина заменили в 3 матчах из 5

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» дома принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев, вратарь нижнекамцев Александр Шарыченков оформил сухарь.

Счёт в середине игры открыл Якоб Берглунд. Тимур Шарифьянов с передач Виталия Атюшова и Рафаэля Бикмуллина удвоил преимущество хозяев.
В третьем периоде матча с передачи голкипера нижнекамцев Шарыченкова отметился нападающий Марат Хайруллин.
Окончательный счёт матча установил канадский форвард «Нефтехимика» Зак Митчелл, ему ассистировали Мэтт Уайт и Павел Порядин.
В третьем периоде игры тренерский «Магнитки» заменил голкипера Василия Кошечкина, его место занял Василий Демченко. Кошечкин был заменён в трёх последних матчах из пяти

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Берглунд – 28:17' (5x5)   2:0 Шарифьянов (Атюшов, Бикмуллин) – 34:57' (5x5)   3:0 Хайруллин (Шарыченков) – 45:52' (5x5)   4:0 Митчелл (Уайт, Порядин) – 49:03' (5x5)
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