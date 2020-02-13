«Северсталь» обыграла «Куньлунь», «Сибирь» выйдет в плей-офф в случае поражения «Адмирала»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» на домашнем льду принимала китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Очки во втором матче подряд набрал новичок «Северстали» Егор Чижиков – с его передачи форвард Богдан Якимов открыл счёт в матче.
В середине второго периода гости отыгрались, шайбу забросил обладатель кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли – ему ассистировали канадские форварды Брэндон Мэги и Итан Верек.
Победу хозяевам за пять минут до конца матча принёс Вадим Кудако – он отличился с передачи Александра Петунина.
Таким образом, поражение «Куньлуня» обеспечило новосибирской «Сибири», проигравшей матч с «Сочи» по буллитам (2:3 Б), выход в плей-офф в случае сегодняшнего поражения «Адмирала» от «Авангарда».
- 13 февраля 2020
-
21:36
-
21:28
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
20:35
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:11
-
17:30
-
17:03
-
16:45
-
16:30
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
14:57
-
14:30
-
14:07
-
13:50
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:07
-
11:45