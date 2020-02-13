«Северсталь» обыграла «Куньлунь», «Сибирь» выйдет в плей-офф в случае поражения «Адмирала»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» на домашнем льду принимала китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Очки во втором матче подряд набрал новичок «Северстали» Егор Чижиков – с его передачи форвард Богдан Якимов открыл счёт в матче.



В середине второго периода гости отыгрались, шайбу забросил обладатель кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли – ему ассистировали канадские форварды Брэндон Мэги и Итан Верек.



Победу хозяевам за пять минут до конца матча принёс Вадим Кудако – он отличился с передачи Александра Петунина.



Таким образом, поражение «Куньлуня» обеспечило новосибирской «Сибири», проигравшей матч с «Сочи» по буллитам (2:3 Б), выход в плей-офф в случае сегодняшнего поражения «Адмирала» от «Авангарда».