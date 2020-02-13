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«Северсталь» обыграла «Куньлунь», «Сибирь» выйдет в плей-офф в случае поражения «Адмирала»

«Северсталь» обыграла «Куньлунь», «Сибирь» выйдет в плей-офф в случае поражения «Адмирала»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» на домашнем льду принимала китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Очки во втором матче подряд набрал новичок «Северстали» Егор Чижиков – с его передачи форвард Богдан Якимов открыл счёт в матче.

В середине второго периода гости отыгрались, шайбу забросил обладатель кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли – ему ассистировали канадские форварды Брэндон Мэги и Итан Верек.

Победу хозяевам за пять минут до конца матча принёс Вадим Кудако – он отличился с передачи Александра Петунина.

Таким образом, поражение «Куньлуня» обеспечило новосибирской «Сибири», проигравшей матч с «Сочи» по буллитам (2:3 Б), выход в плей-офф в случае сегодняшнего поражения «Адмирала» от «Авангарда».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Якимов (Чижиков) – 00:08' (5x5)   1:1 Смит-Пелли (Мэги, Верек) – 28:47' (5x5)   2:1 Кудако (Петунин) – 54:29' (5x5)
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