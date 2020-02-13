«Адмирал» проиграл «Авангарду», обеспечив «Сибири» выход в плей-офф

«Авангард» на домашней арене в Балашихе переиграл «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.



Счёт в середине первого периода открыл канадский нападающий хозяев Брэндон Макмиллан с передач Коди Франсона и Сергея Широкова. Буквально через две минуты равенство с передач Александра Мерескина и Тимура Ахиярова восстановил Кирилл Воронин.



В начале второй двадцатиминутки Тейлор Бек снова вывел «Авангард» вперёд — отличиться ему помогли Семён Кошелев и Сергей Шумаков. Счёт сравнял Мерескин с передач Ахиярова и Воронина. В середине периода Кирилл Семёнов вновь вывел хозяев вперёд, и больше преимущество они не упускали. Сначала Сергей Широков с передач Шумакова и Франсона удвоил превосходство «Авангарда», а далее сам Шумаков поразил уже пустые ворота гостей из Владивостока.



Поражение «Адмирала» позволило «Сибири» окончательно оформить выход в плей-офф.