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«Адмирал» проиграл «Авангарду», обеспечив «Сибири» выход в плей-офф

«Адмирал» проиграл «Авангарду», обеспечив «Сибири» выход в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» на домашней арене в Балашихе переиграл «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Счёт в середине первого периода открыл канадский нападающий хозяев Брэндон Макмиллан с передач Коди Франсона и Сергея Широкова. Буквально через две минуты равенство с передач Александра Мерескина и Тимура Ахиярова восстановил Кирилл Воронин.

В начале второй двадцатиминутки Тейлор Бек снова вывел «Авангард» вперёд — отличиться ему помогли Семён Кошелев и Сергей Шумаков. Счёт сравнял Мерескин с передач Ахиярова и Воронина. В середине периода Кирилл Семёнов вновь вывел хозяев вперёд, и больше преимущество они не упускали. Сначала Сергей Широков с передач Шумакова и Франсона удвоил превосходство «Авангарда», а далее сам Шумаков поразил уже пустые ворота гостей из Владивостока.

Поражение «Адмирала» позволило «Сибири» окончательно оформить выход в плей-офф.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Макмиллан (Франсон, Широков) – 11:28' (5x4)   1:1 Воронин (Мерескин, Ахияров) – 13:14' (5x5)   2:1 Бек (Кошелев, Шумаков) – 24:36' (5x4)   2:2 Мерескин (Ахияров, Воронин) – 28:43' (5x5)   3:2 Семёнов – 33:31' (5x5)   4:2 Широков (Франсон, Шумаков) – 38:27' (5x4)   5:2 Шумаков (Семёнов) – 59:09' (en)
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