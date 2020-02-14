Космонавты на льду, поцелуй Ice Girl и травма судьи. Фото победы «Барыса» в матче с ЦСКА

13 февраля в Москве на «ЦСКА-Арене» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА принимал казахстанский «Барыс». «Армейцы» прервали двухматчевую победную серию, уступив гостям со счётом 2:3.
Сергей Толчинский открыл счёт, забив шестой гол в последних пяти матчах. Передачи на счету Линдена Вея и Алексея Марченко.
Потом дважды отличились гости: в середине первого периода гол с передач Ииро Пакаринена и Леонида Метельникова забил Корбан Уайт, а Линус Виделль вывел казахстанцев вперёд, ему ассистировали Атте Охтамаа и всё тот же Уайт.
В середине третьего периода Клас Дальбек сравнял счёт, в этом ему помогли Линден Вей и Мэтт Робинсон, но в концовке удачливее оказались хоккеисты «Барыса» — победу команде из Казахстана принёс Даррен Диц с передач Найта и Виделля.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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