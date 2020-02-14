Покер Сэнфорда и передача Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
В составе победителей по дублю оформили Макс Пасиоретти и Джонатан Маршессо. Ещё по одной шайбе забросили Нейт Шмидт и Алекс Так.
За «Сент-Луис» покер оформил Зак Сэнфорд, а ещё один гол забил Маккензи Макикерн. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей
В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сент-Луис Блюз» встретится с «Нэшвилл Предаторз».
В другом матче «Анахайм Дакс» на своей площадке потерпел разгромное поражение от «Калгари Флэймз» со счётом 0:6.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сэнфорд (О'Райлли, Пьетранджело) – 00:25' (5x5) 1:1 Пасиоретти (Стоун, Теодор) – 01:59' (5x4) 2:1 Пасиоретти (Карлссон, Стоун) – 06:34' (5x5) 2:2 Сэнфорд (Бортуццо, Перрон) – 09:41' (5x5) 2:3 Макикерн (Данн, Барбашев) – 15:43' (5x5) 2:4 Сэнфорд (Пьетранджело, О'Райлли) – 25:13' (5x5) 3:4 Маршессо (Стоун, Теодор) – 38:58' (5x4) 4:4 Шмидт (Карлссон, Так) – 46:33' (5x4) 4:5 Сэнфорд (Парэйко, Данн) – 51:45' (5x5) 5:5 Так (Меррилл, Стивенсон) – 55:20' (5x5) 6:5 Маршессо (Пасиоретти, Стоун) – 62:30' (4x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Стоун, Броди) – 08:15' (5x5) 0:2 Баклунд (Манджапане, Ткачук) – 12:10' (5x5) 0:3 Чюлингтон (Андерссон) – 13:39' (5x5) 0:4 Янковски (Броди, Манджапане) – 19:05' (5x5) 0:5 Баклунд – 36:46' (4x5) 0:6 Янковски – 46:55' (5x5)
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