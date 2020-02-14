Покер Сэнфорда и передача Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей по дублю оформили Макс Пасиоретти и Джонатан Маршессо. Ещё по одной шайбе забросили Нейт Шмидт и Алекс Так.

За «Сент-Луис» покер оформил Зак Сэнфорд, а ещё один гол забил Маккензи Макикерн. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сент-Луис Блюз» встретится с «Нэшвилл Предаторз».

В другом матче «Анахайм Дакс» на своей площадке потерпел разгромное поражение от «Калгари Флэймз» со счётом 0:6.

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