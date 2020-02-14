Чернак – об ударе коньком в грудь: спросил у Кассиана, нормальный ли он. Он не ответил

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрик Чернак прокомментировал эпизод из матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1), в котором нападающий «нефтяников» Зак Кассиан ударил его коньком в грудь, когда они лежали на льду. Арбитры нарушения правил со стороны канадца не зафиксировали.

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«Я спросил его: «Ты вообще нормальный?» — потому что так неправильно поступать на льду. Он ничего не ответил», — цитирует Чернака обозреватель «Тампы» Кэйли Челиос.

В нынешнем сезоне НХЛ Кассиан провёл 52 матча, в которых забил 14 голов и сделал 16 результативных передач. Чернак в свою очередь сыграл 55 матчей, набрав 11 (5+6) очков.