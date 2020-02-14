The Athletic: «Тампа» может обменять Волкова, а «Филадельфия» — Воробьёва

Обозреватель североамериканского издания The Athletic Кори Пронман составил список из 10 молодых игроков, которые могут быть обменены в НХЛ в другую команду перед дедлайном. Из российских хоккеистов туда вошли форвард системы «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков.

«В этом сезоне много внимания уделяется фарм-клубу «Лайтнинг», так как команда снова претендует на многое, а в системе «молний» много хороших игроков, которых можно использовать как торговую приманку. Алекс Барре-Буле и Александр Волков — это те фамилии, которые я слышал от скаутов, они были наиболее интересными.



Что касается Воробьёва, то он последние два сезона был рядом с основным составом «Флайерз», но закрепиться на уровне НХЛ так и не смог. У него отличные габариты, хоккейный IQ, он может играть как в атаке, так и в обороне, но ему не хватает энхаэловской быстроты. Вряд ли на него будет большой спрос, но вместе с Морганом Фростом и учитывая истекающий срок контракта он может стать логичным игроком для обмена», — считает Пронман.



Волков в нынешнем сезоне сыграл девять матчей за «Тампу» (одна голевая передача) и 35 матчей в АХЛ (6 голов, 18 передач). У Воробьёва в сезоне-2019/2020 20 матчей за «Флайерз» (один гол и две результативные передачи) и 33 встречи за фарм-клуб (9 голов, 13 передач).