«Победитель никогда не сдаётся». Агент Воробьёва прокомментировал слух о возвращении в КХЛ

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего системы «Филадельфии Флайерз» Михаила Воробьёва, словами американского писателя Наполеона Хилла прокомментировал слух о возвращении своего клиента в КХЛ после этого сезона.
«Слух, что Михаил Воробьёв из «Флайерз» рассматривает возвращение в КХЛ в этом или следующем сезонах, не является правдой. Неудачник никогда не выигрывает, а победитель никогда не сдаётся», — написал Мильштейн в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Михаил забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи при показателе полезности "-5" и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч россиянин проводил на льду 10 минут и 25 секунд. В КХЛ права на хоккеиста принадлежат «Салавату Юлаеву».
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