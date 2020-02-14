Чернышенко: хоккей – это спорт номер один в России. Ренессанс продолжится

Бывший президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко подвёл итоги работы и прокомментировал избрание Алексея Морозова новым президентом.

«Я поблагодарил трудовой коллектив лиги. Ей 12 лет, её создание — идея президента. То, что лига сейчас собой представляет, это большое достижение. Я поблагодарил своих коллег, с которыми работал более пяти лет. Были сделаны две важные вещи: внутренний инжиниринг и внутренние процессы, а также стратегия, которой мы придерживаемся. Мы видим результаты, которые показывает лига. Она финансовоустойчивая, а также реализуется эффективная модель. Есть нетерпимость допинга, полный порядок в судействе.

О качестве продукта говорит рост спонсорства и контракта. В плане непредсказуемости и спортивного результата вы тоже видите, что есть прогресс. Не стыдно передать лигу в руки легенды мирового хоккея, который олицетворяет собой молодёжный хоккей. Алексей Морозов – человек с отличной репутацией. Он превратился в эффективного менеджера, продемонстрировал способность обучаться.

Я был нехоккейным человеком, меня за это справедливо критиковали. С позиции вице-премьера, курирующего спорт, мы продолжим курировать нашу хоккейную семью. Хоккей – это спорт номер один в России. У нас много мыслей по развитию хоккея в стране. Ренессанс нашего хоккея продолжится», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.