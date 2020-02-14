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Морозов: потолок зарплат останется 900 млн рублей, и точка. Никаких смягчений

Морозов: потолок зарплат останется 900 млн рублей, и точка. Никаких смягчений
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что жёсткий потолок зарплат останется на уровне 900 млн рублей.

«Сейчас мы движемся, на горизонте плей-офф. Намечены планы по стратегии, введение потолка и пола зарплат. По поручению совета директоров мы разрабатываем и легализовываем аренду игроков.

У нас запланирован ряд встреч с вице-президентами многих направлений. Мне нужно будет много узнать в плане маркетинга и коммуникаций. Команда, которая работала с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко. – Прим. «Чемпионата»), остаётся со мной.

Мы будем стоять на том, что потолок зарплат останется 900 миллионов рублей, и точка. Это уравняет шансы между клубами, привлечёт болельщиков на трибуны. Все должны быть в равных условиях, никаких смягчений. Стратегия принята и утверждена советом директором», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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