Морозов: когда Фазель освободится, будем разговаривать. Я подписал договор на четыре года

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопросы о будущем лиги после своего назначения.
«Будем работать над расширением лиги. Нужно проработать все нюансы. Нам интересны рынки Азии и Европы. Начнём работу с этого месяца. Мы работаем над вопросом по отъеду молодых игроков, и не только по ним. Возвращение «Лады» и «Югры» в КХЛ? Знаю, что в Новокузнецке началась реконструкция дворца. У меня в плане пообщаться с руководителями клубов.
Что касается темы с НХЛ, то нужно поговорить с ними, дайте подумать над этим. У нас есть в планах сделать визит в НХЛ. Они отказываются от участия в Олимпийских играх. Лига чемпионов? Мы проработаем этот вопрос, у нас плотный график, паузы на Евротуры. Много затруднений, нужно всё проработать.
Слухи про Рене Фазеля? Когда освободится, тогда будем разговаривать. У меня есть планы пообщаться с ним на чемпионате мира. Сейчас я подписал договор с КХЛ на четыре года», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 14 февраля 2020
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