Фастовский: жду, что принятые ранее решения и стратегия КХЛ останутся неизменными

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал избрание Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги.
«Я давно знаком с Алексеем Морозовым. Прежде знал его как высококлассного, прославленного хоккеиста. А сейчас вижу в нём вдумчивого и деятельного функционера. Рад, что он смог перешагнуть этот рубеж между хоккеистом, и человеком, который видит наш спорт совсем с другой стороны. Уж поверьте, такая трансформация дана далеко не многим спортсменам.
Считаю, что Алексей Морозов достоин выбора на пост президента КХЛ. Прежде всего я жду, что решения и стратегия лиги, которые были приняты ранее, останутся неизменными. Ратую за то, чтобы сохранить нынешнее направление. Эти решения проходили многолетнюю обкатку, и теперь самое время воплотить их в жизнь», — приводятся слова Фастовского в пресс-релизе КХЛ.
- 14 февраля 2020
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