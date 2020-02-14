Морозов — новый президент КХЛ. Обещает ввести жёсткий потолок и расширить лигу

То, о чём говорили последнее время, наконец-то случилось. Дмитрий Чернышенко, назначенный на должность вице-премьера России, сложил полномочия президента в Континентальной лиге. Отныне руководить лигой будет известный в прошлом хоккеист, двукратный чемпион мира Алексей Морозов, до этого руководивший Молодёжной лигой.

Морозов человек в хоккейном мире уважаемый, но таких серьёзных должностей ранее не занимавший. Интересно, как Морозов проявит себя в роли топ-менеджера. Задач у него будет много, да и спрос большой.



Сперва с напутственным словом выступил бывший президент КХЛ, а ныне вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который заявил, что ренессанс нашего хоккея продолжится. Чернышенко пожелал Морозову удачи на новой должности, после чего новоиспечённый руководитель лиги принялся отвечать на вопросы журналистов.

Чернышенко: хоккей – это спорт номер один в России. Ренессанс продолжится

«Будем стоять на том, что потолок зарплат останется 900 миллионов рублей»

— Какие сейчас главные тезисы и задачи?

— Сейчас мы движемся, на горизонте плей-офф. Намечены планы по стратегии, введение потолка и пола зарплат. По поручению совета директоров мы разрабатываем и легализовываем аренду игроков.



— Как будете прогрессировать в плане маркетинговых дел?

— У нас запланирован ряд встреч с вице-президентами многих направлений. Мне нужно будет много узнать в плане маркетинга и коммуникаций. Команда, которая работала с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко. – Прим. «Чемпионата»), остаётся со мной.

— Что скажете про потолок зарплат?

— Мы будем стоять на том, что потолок зарплат останется 900 миллионов рублей, и точка. Это уравняет шансы между клубами, привлечёт болельщиков на трибуны. Все должны быть в равных условиях, никаких смягчений. Стратегия принята и утверждена советом директоров.

«Будем работать над расширением лиги»

— Планируете расширять лигу?

— Будем работать над расширением лиги. Нужно проработать все нюансы. Нам интересны рынки Азии и Европы. Начнём работу с этого месяца.



— Ждать ли возвращения в лигу «Лады» и Новокузнецка и как бороться с отъездом игроков за океан?

— Мы работаем над вопросом по отъезду молодых игроков, и не только по ним. С командами, про которые вы сказали, я разговаривал. Пока я не слышал от них того, что они хотят вернуться в КХЛ. Знаю, что в Новокузнецке началась реконструкция дворца. Посмотрим, сколько времени это займёт. У меня в плане пообщаться с руководителями клубов.



— Как будете контактировать с НХЛ и планируется ли участие клубов КХЛ в Лиге чемпионов?

— Что касается темы с НХЛ, то нужно поговорить с ними, дайте подумать над этим. У нас есть в планах сделать визит в НХЛ. Они отказываются от участия в Олимпийских играх. Они не могут найти общего языка с МОК и ИИХФ. По Лиге чемпионов могу сказать, что проработаем этот вопрос, у нас плотный график, паузы на Евротуры. Много затруднений, нужно всё проработать.

Ларионов вынес сор из избы, но МХЛ нужна встряска. Морозов мог молчать вечно У Молодёжной лиги нет никакого положительного фона, и в этом виноват её руководитель.

«Я подписал договор с КХЛ на четыре года»

— Какой срок вашей новой должности и как реагируете на слухи про Рене Фазеля?

— Когда освободится, тогда будем разговаривать. У меня есть планы пообщаться с ним на чемпионате мира. Сейчас я подписал договор с КХЛ на четыре года.

Алексей Морозов Фото: пресс-служба КХЛ

— Когда будет единый регламент для всех команд в плане легионеров?

— У нас есть положение Минспорта по ограничению легионеров в российских командах, для иностранцев такого регламента нет. Поэтому для них лимит открыт. Но это хорошее подспорье для наших игроков, они получают большой опыт.



— Почему всё-таки решили легализовать аренду?

— Мы знали, что она есть, просто была скрытой. Зачем что-то делать под столом, когда можно это легализовать. Молодые ребята смогут поиграть в другой команде, а потом вернуться в команду, которая их воспитывала. Мы решили, что это пойдёт на пользу лиге.



— Какая судьба ждёт «Крылья Советов», в которых вы тоже президент?

— У меня в контракте написано, что я могу совмещать должности. Я остаюсь там президентом. Это мой родной клуб, я остаюсь там стратегическим консультантом это клуба. Да, три года назад «Крылья Советов» получили спонсора, но через год он покинул клуб. В юбилейный сезон клуб еле удалось сохранить. Сейчас у клуба нет стратегии по заявке в КХЛ. Работает школа, растёт молодёжная команда играет. Есть ребята, которые начинали там карьеру, а потом играли в КХЛ. Мы поэтому и создали молодёжную команду, чтобы была заявка на попадание во взрослый хоккей.

«Мы уже запланировали встречу с ФХР, у нас много общих вопросов»

— Как будете контактировать с ФХР?

— Мы уже запланировали встречу с ФХР, у нас много общих вопросов. Кубок мира, ярмарка юниоров, отъезд наших игроков. Мы за то, чтобы дружить и развивать хоккей в нашей стране.



— Как вам вообще поступило предложение стать президентом КХЛ?



— Как мне поступило предложение стать президентом КХЛ? Оно поступило недавно, Дмитрий Николаевич (Чернышенко – Прим. «Чемпионата») и Геннадий Николаевич (Тимченко – Прим. «Чемпионата») вызвали на встречу, мы пообщались. Я посоветовался и пообщался с семьёй. Моя семья меня постоянно поддерживала. Конечно, работа будет отнимать время, но они за меня рады, я благодарен ей. Самая ролевая модель и ориентир президента для меня — Шафагат Фахразович Тахаутдинов, с которым я работал в «Ак Барсе». К сожалению, сейчас он там уже не работает. Он замечательный руководитель.