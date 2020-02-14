Морозов — новый президент КХЛ. Обещает ввести жёсткий потолок и расширить лигу

То, о чём говорили последнее время, наконец-то случилось. Дмитрий Чернышенко, назначенный на должность вице-премьера России, сложил полномочия президента в Континентальной лиге. Отныне руководить лигой будет известный в прошлом хоккеист, двукратный чемпион мира Алексей Морозов, до этого руководивший Молодёжной лигой.
Морозов человек в хоккейном мире уважаемый, но таких серьёзных должностей ранее не занимавший. Интересно, как Морозов проявит себя в роли топ-менеджера. Задач у него будет много, да и спрос большой.
Сперва с напутственным словом выступил бывший президент КХЛ, а ныне вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который заявил, что ренессанс нашего хоккея продолжится. Чернышенко пожелал Морозову удачи на новой должности, после чего новоиспечённый руководитель лиги принялся отвечать на вопросы журналистов.
«Будем стоять на том, что потолок зарплат останется 900 миллионов рублей»
— Какие сейчас главные тезисы и задачи?
— Сейчас мы движемся, на горизонте плей-офф. Намечены планы по стратегии, введение потолка и пола зарплат. По поручению совета директоров мы разрабатываем и легализовываем аренду игроков.
— Как будете прогрессировать в плане маркетинговых дел?
— У нас запланирован ряд встреч с вице-президентами многих направлений. Мне нужно будет много узнать в плане маркетинга и коммуникаций. Команда, которая работала с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко. – Прим. «Чемпионата»), остаётся со мной.
Дмитрий Чернышенко и Алексей Морозов
Фото: пресс-служба КХЛ
— Что скажете про потолок зарплат?
— Мы будем стоять на том, что потолок зарплат останется 900 миллионов рублей, и точка. Это уравняет шансы между клубами, привлечёт болельщиков на трибуны. Все должны быть в равных условиях, никаких смягчений. Стратегия принята и утверждена советом директоров.
«Будем работать над расширением лиги»
— Планируете расширять лигу?
— Будем работать над расширением лиги. Нужно проработать все нюансы. Нам интересны рынки Азии и Европы. Начнём работу с этого месяца.
— Ждать ли возвращения в лигу «Лады» и Новокузнецка и как бороться с отъездом игроков за океан?
— Мы работаем над вопросом по отъезду молодых игроков, и не только по ним. С командами, про которые вы сказали, я разговаривал. Пока я не слышал от них того, что они хотят вернуться в КХЛ. Знаю, что в Новокузнецке началась реконструкция дворца. Посмотрим, сколько времени это займёт. У меня в плане пообщаться с руководителями клубов.
— Как будете контактировать с НХЛ и планируется ли участие клубов КХЛ в Лиге чемпионов?
— Что касается темы с НХЛ, то нужно поговорить с ними, дайте подумать над этим. У нас есть в планах сделать визит в НХЛ. Они отказываются от участия в Олимпийских играх. Они не могут найти общего языка с МОК и ИИХФ. По Лиге чемпионов могу сказать, что проработаем этот вопрос, у нас плотный график, паузы на Евротуры. Много затруднений, нужно всё проработать.
«Я подписал договор с КХЛ на четыре года»
— Какой срок вашей новой должности и как реагируете на слухи про Рене Фазеля?
— Когда освободится, тогда будем разговаривать. У меня есть планы пообщаться с ним на чемпионате мира. Сейчас я подписал договор с КХЛ на четыре года.
Фото: пресс-служба КХЛ
— Когда будет единый регламент для всех команд в плане легионеров?
— У нас есть положение Минспорта по ограничению легионеров в российских командах, для иностранцев такого регламента нет. Поэтому для них лимит открыт. Но это хорошее подспорье для наших игроков, они получают большой опыт.
— Почему всё-таки решили легализовать аренду?
— Мы знали, что она есть, просто была скрытой. Зачем что-то делать под столом, когда можно это легализовать. Молодые ребята смогут поиграть в другой команде, а потом вернуться в команду, которая их воспитывала. Мы решили, что это пойдёт на пользу лиге.
— Какая судьба ждёт «Крылья Советов», в которых вы тоже президент?
— У меня в контракте написано, что я могу совмещать должности. Я остаюсь там президентом. Это мой родной клуб, я остаюсь там стратегическим консультантом это клуба. Да, три года назад «Крылья Советов» получили спонсора, но через год он покинул клуб. В юбилейный сезон клуб еле удалось сохранить. Сейчас у клуба нет стратегии по заявке в КХЛ. Работает школа, растёт молодёжная команда играет. Есть ребята, которые начинали там карьеру, а потом играли в КХЛ. Мы поэтому и создали молодёжную команду, чтобы была заявка на попадание во взрослый хоккей.
«Мы уже запланировали встречу с ФХР, у нас много общих вопросов»
— Как будете контактировать с ФХР?
— Мы уже запланировали встречу с ФХР, у нас много общих вопросов. Кубок мира, ярмарка юниоров, отъезд наших игроков. Мы за то, чтобы дружить и развивать хоккей в нашей стране.
— Как вам вообще поступило предложение стать президентом КХЛ?
— Как мне поступило предложение стать президентом КХЛ? Оно поступило недавно, Дмитрий Николаевич (Чернышенко – Прим. «Чемпионата») и Геннадий Николаевич (Тимченко – Прим. «Чемпионата») вызвали на встречу, мы пообщались. Я посоветовался и пообщался с семьёй. Моя семья меня постоянно поддерживала. Конечно, работа будет отнимать время, но они за меня рады, я благодарен ей. Самая ролевая модель и ориентир президента для меня — Шафагат Фахразович Тахаутдинов, с которым я работал в «Ак Барсе». К сожалению, сейчас он там уже не работает. Он замечательный руководитель.
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