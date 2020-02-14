Президент КХЛ Морозов покинет совет директоров «Авангарда»

Новый президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оставит должность в совете директоров «Авангарда».

«Морозов точно покинет свою должность в „Авангарде“. Когда это произойдёт, на данный момент неизвестно», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ.

Морозов после назначения на пост президента КХЛ сохранит должность управляющего директора Молодёжной хоккейной лиги и президента клуба МХЛ «Крылья Советов». В совет директоров «Авангарда» 42-летний вошёл в мае 2018 года.

В качестве игрока Морозов стал серебряным призёром Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (2008 и 2009) в составе сборной России, а также многократным чемпион России в составе «Ак Барса». Бывший капитан сборной России и «Ак Барса». Заслуженный мастер спорта (1998).