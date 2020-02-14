Копитар — о матче стадионной серии: эта игра может помочь нам совершить перезагрузку

В преддверии матча стадионной серии НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш» (16 февраля 2020, 04:00 мск) словенский капитан калифорнийского клуба Анже Копитар поделился ожиданиями от матча.

«Буду откровенен. Надеюсь на небольшой снег, чтобы снежинки в воздухе кружились. Это же красиво. Некоторым из нас повезло. Мы уже пару раз участвовали в таких играх на улице. Но мы играли в Калифорнии, а там всегда плюс.

Мы находимся очень далеко от зоны плей-офф и, скорее всего, туда не попадем. Но мы строим команду, хотим найти свою игру, чтобы двигаться в правильном направлении. Это событие проходит в очень удачный момент. Мы ждем его с нетерпением. Эта игра может помочь нам совершить перезагрузку, потому что такие вещи проходят не каждый день. Так что этот матч нам должен помочь.

Мы все понимаем, что прежде всего это игра, в которой на кону стоят два очка. Но надо ощутить весь масштаб события… семьи будут кататься накануне. Пусть те, кто впервые выйдет на такой поединок, получат настоящее удовольствие от этого мероприятия", — приводит слова форварда официальный сайт лиги.