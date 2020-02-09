Овечкин и другие звёзды всё-таки приедут на Олимпиаду!? МОК согласен на условия НХЛ

НХЛ несколько лет была непоколебима в вопросе участия в Олимпиаде, раз за разом руководство лиги твердило о том, что Игры невыгодны для клубов и мешают чемпионату. Но на днях состоялась большая встреча между руководством лиги и представителями ИИХФ и МОК, и всё идёт к тому, что дело сдвинется с мёртвой точки, и игроки НХЛ поедут в Пекин.

Пока Беттмэн рулит НХЛ, на Олимпиаде не будет серьёзного хоккея. Комиссару так удобно Сильную и независимую лигу не волнует, что у нового поколения звёзд отнимают мечту.

Требования НХЛ

Игроки лучшей лиги мира приезжали на пять Олимпиад подряд, без них этот турнир был немыслим. Но перед Играми в Корее МОК отказался финансировать поездку энхаэловцев, и Гэри Беттмэн с владельцами клубов решили, что главный турнир четырёхлетия слишком вредит их бизнесу. Приходится перекраивать календарь и делать паузу в самое «горячий» период регулярки, их звёзды рискуют получить травмы, а денежные потоки при этом текут мимо них. Главными требованиями, которые выставила НХЛ, были покрытие всех расходов, связанных с участием хоккеистов в Олимпиаде, а также возможность продвигать свою лигу на международной арене.



МОК упёрся рогом, НХЛ своих игроков не отпустила, и хоккейный турнир перестал быть соревнованием лучших против лучших. Переговоры продолжались и после Пхёнчхана, у ИИХФ были надежды на то, что если Корея была не слишком заманчива для НХЛ в плане маркетинга, то китайский рынок представляет для лиги огромный интерес. Однако переговоры по ОИ-2022 топтались на месте, и последние пару лет мы слышали повторение одних и тех же слов.



«У нас есть четыре разных пути. Мы играем в Пекине с хоккеистами НХЛ. Играем без них. Играем с молодёжью. Или вообще не едем. Последний вариант тоже остаётся в повестке дня, потому что у нас периодически возникают проблемы с МОК. Но я вижу свою миссию в том, чтобы привлечь на Олимпиаду лучших игроков мира. Мы хотим продвигать хоккей. Олимпиада — уникальная платформа для этой цели. Особенно когда Игры проходят в Азии, где живет две трети населения планеты. Это гигантский рынок. И я буду удивлен, если Гари ответит «нет». Он ведь очень умный человек. Надеюсь, что НХЛ приедет в Китай», — говорил президент ИИХФ Рене Фазель месяц назад.



Беттмэн был непоколебим и до сегодняшнего от своей позиции не отступал: «Не могу сказать с полной уверенностью, но не хочу давать людям напрасной надежды. Знаю, что профсоюз игроков по-прежнему склоняется к тому, чтобы поехать на Олимпиаду. Знаю, что ИИХФ сфокусирована на сотрудничестве с нами и даже, по-моему, хочет в ближайшем будущем провести встречу. Мы ездили на пять Олимпиад, потом не поехали в Пхёнчхан. По нашему опыту, поездка на Олимпиаду необычайно подрывает наш сезон. Знаю, что для профсоюза игроков Олимпиада остаётся приоритетной, но лиге удобно туда не ехать».

Новый поворот

Сегодня стали известны подробности последних переговоров по Олимпиаде, которые прошли в начале февраля в Нью-Йорке. «МОК и ИИХФ готовы выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги участвовали в Олимпиаде-2022. Это включает в себя покрытие страховых расходов, расходов на перелёт и возможность использования собственных платформ для продвижения. Это существенный сдвиг в политике и отход от той позиции, которую они отстаивали несколько месяцев назад», — написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Бывший игрок НХЛ, а ныне эксперт TSN Рэй Ферраро также недавно рассказывал о том, что НХЛ не хочет зависеть от платформ МОК при использовании видео с Игр: «Олимпиада несёт для НХЛ огромные затраты, а МОК и ИИХФ практически не делятся доходами. С какой стати владельцы НХЛ должны нести на себе все затраты? Почему бы МОК не поделиться доходами? Почему бы МОК не позволить НХЛ использовать видео без привязки к МОК? МОК хочет всё и сразу – и свой кусок пирога, и чужой».

«Желание Овечкина сыграть на Олимпиаде восхищает. Но зачем в это вмешиваться Кросби?» Эксперт TSN Рэй Ферраро – об НХЛ и Олимпиаде, играх в России и Илье Ковальчуке.

Если МОК действительно готов выполнить все условия НХЛ, то у Гэри Беттмэна не останется причин и отговорок для отказа. А может, они были только для вида, ведь было бы странно, если бы лига отказалась ехать в Китай. Беттмэн – хитрый переговорщик, который просто выбивает преференции для лиги. Он не только успешно шантажирует МОК и ИИХФ, но ещё и пытается поймать двух зайцев одним махом и привязать вопрос по Олимпиаде к продлению коллективного соглашения. То есть, планирует заставить уже хоккеистов пойти на некоторые уступки в этих переговорах. Об этом недавно говорил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

НХЛ назвала условие, при котором может отпустить игроков на Олимпиаду 2022 года

Надо понимать, что до окончательного решения ещё далеко, и Беттмэн наверняка будет тянуть до последнего, но в целом, лёд тронулся и всё идёт к тому, что НХЛ в Пекин всё-таки поедет. Александр Овечкин, который больше всех в НХЛ мечтал об Олимпиаде и даже пытался поднять своих коллег на бунт в 2017-м, с большой вероятностью, всё-таки получит ещё один шанс выиграть олимпийское золото. Как и другие звёзды НХЛ. Болельщики получат шанс насладиться хоккеем высочайшего качества, а не его сублимацией.



Интересный момент – недавно портал TSN представил возможный состав сборной Канады на Игры в Китае с участием хоккеистов из НХЛ. Похоже, в Северной Америке не слишком верят в то, что Беттмэн откажется от возможности продвижения интересов лиги в Китае.