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Защитник «Блюз» Боумистер успешно перенёс имплантацию кардиовертера-дефибриллятора

Защитник «Блюз» Боумистер успешно перенёс имплантацию кардиовертера-дефибриллятора
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Сент-Луис Блюз» по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Даг Армстронг сообщил, что защитник «музыкантов» Джей Боумистер, перенёсший инфаркт на скамейке прямо во время матча с «Анахайм Дакс» (матч был остановлен при счёте 1:0 в пользу «Блюз» и будет доигран позднее), успешно перенёс операцию по имплантации кардиовертера-дефибриллятора в медицинском центре Ирвина в Анахайме.

Эта процедура требуется для восстановления нормального сердечного ритма. В настоящий момент Боумистер находится под наблюдением профессиональных врачей медицинского центра. После окончательного вердикта врачей, защитник «Блюз» отправится домой, в Сент-Луис, для прохождения дополнительных обследований.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Боумистер провёл 56 матчей и набрал 9 (1+8) очков.

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К счастью, защитника «Сент-Луиса» удалось спасти, но неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.
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