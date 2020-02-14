Защитник «Блюз» Боумистер успешно перенёс имплантацию кардиовертера-дефибриллятора

Президент «Сент-Луис Блюз» по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Даг Армстронг сообщил, что защитник «музыкантов» Джей Боумистер, перенёсший инфаркт на скамейке прямо во время матча с «Анахайм Дакс» (матч был остановлен при счёте 1:0 в пользу «Блюз» и будет доигран позднее), успешно перенёс операцию по имплантации кардиовертера-дефибриллятора в медицинском центре Ирвина в Анахайме.
Эта процедура требуется для восстановления нормального сердечного ритма. В настоящий момент Боумистер находится под наблюдением профессиональных врачей медицинского центра. После окончательного вердикта врачей, защитник «Блюз» отправится домой, в Сент-Луис, для прохождения дополнительных обследований.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Боумистер провёл 56 матчей и набрал 9 (1+8) очков.
- 14 февраля 2020
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